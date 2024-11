POL-BN: Alfter: Autofahrerin bringt E-Scooter-Fahrer zu Fall und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Am Donnerstagnachmittag (21.11.2024) gegen 15:00 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei zwei verdächtige Männer an einem Fahrradständer an der Genscherallee in der Nähe des Bahnhofs UN Campus in Bonn-Gronau. Beide Personen hätten zunächst längere Zeit nach den dort abgestellten Fahrrädern geschaut und schließlich ein Fahrrad entwendet. ...

