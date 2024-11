Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Aufmerksame Zeugin informierte Polizei - Fahrraddieb festgenommen

Bonn (ots)

Am Donnerstagnachmittag (21.11.2024) gegen 15:00 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei zwei verdächtige Männer an einem Fahrradständer an der Genscherallee in der Nähe des Bahnhofs UN Campus in Bonn-Gronau. Beide Personen hätten zunächst längere Zeit nach den dort abgestellten Fahrrädern geschaut und schließlich ein Fahrrad entwendet.

Streifenwagenbesatzungen der Polizeiwache Bad Godesberg konnten die beiden Männer, die der Polizei beide bereits auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität bekannt sind, im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um einen 38-Jährigen und einen 41-Jährigen, die auf Nachfrage der Polizeibeamten widersprüchliche Angaben zu der Herkunft des Fahrrads machten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei den mutmaßlichen Fahrraddieben ergab Werte in Höhe von rund 1,8 Promille und 1,9 Promille.

Der 41-Jährige wurde nach erfolgter Überprüfung vor Ort entlassen, da keine Haftgründe für ihn vorlagen. Der 38-Jährige, der aktuell ohne festen Wohnsitz ist, wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Das Kriminalkommissariat 16 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Diese dauern derzeit noch an.

Erneut führte ein schneller Notruf zur Festnahme von Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

