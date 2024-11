POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin

Hümmerich (ots) - Am frühen Morgen des 19.11.24 kam es in Hümmerich zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch das Aufbrechen mehrerer Türen Zutritt zu den Büroräumen der Gaststätte, dort entwendeten sie einen Tresor samt Inhalt. Der Tresor konnte zwischenzeitlich in Bürdenbach aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, ...

