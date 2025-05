Polizei Bochum

POL-BO: Betrüger bestehlen Seniorin (89) - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am Mittwoch, 7. Mai, nutzten dreiste Diebe in Bochum-Leithe die Situation einer betagten Bochumerin aus und gaben vor, der Dame helfen zu wollen. In Wahrheit hatten sie es auf die Wertsachen der Frau abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat ereignete sich gegen 12.50 Uhr im Bereich Weststraße/Berliner Straße. Die 89-Jährige war mit ihrem Einkaufstrolley auf dem Heimweg, als sie kurz vor ihrer Haustür von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Diese boten ihr an, die Einkäufe in ihre Wohnung zu tragen, was die Seniorin dankend annahm.

Erst nachdem die Männer die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die Bochumerin, dass Schmuck und Bargeld entwendet worden waren.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. Männlich, über 50 Jahre alt, auffallend korpulent, wenig Haare oder Glatze, dunkle Hose. 2. Männlich, etwas jünger und größer als der erste Tatverdächtige, sehr schlank, helle Jeanshose.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet um sachdienliche Hinweise unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache). Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich zu melden.

