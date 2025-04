Polizei Paderborn

POL-PB: Raubüberfall in Elsen

Paderborn-Elsen (ots)

(md) Am Sonntag, 20. April gegen 01.30 Uhr griffen mindestens drei Unbekannte Am Schlengerbusch in Paderborn-Elsen ein 27-jährigen jungen Mann tätlich an und stahlen ihm die Geldbörse und möglicherweise sein Fahrrad.

Der Mann schob sein Rad, als ihn Unbekannte auf Höhe des Spiel- und Sportplatzes von hinten schubsten und ihn auf dem Boden liegend mit Fußtritten gegen den Kopf traktierten. Sie stahlen ihm aus der Gesäßtasche seinen Geldbeutel und flohen in unbekannte Richtung.

Da der junge Mann nach eigener Aussage zur Tatzeit stark alkoholisiert war, konnte er nicht sagen, ob ihm die Unbekannten auch das Fahrrad in dieser Situation abnahmen, oder ob er es selbst zuvor an einem Automatenkiosk an der Von-Kettler-Straße zurückgelassen hatte. Auch eine Beschreibung und genaue Täteranzahl konnte das Opfer nicht liefern.

Die Täter erbeuteten bei dem Überfall eine schwarze Ledergeldbörse mit dreißig Euro Scheingeld, einem Personalausweis, einem Führerschein und drei Debitkarten. Zudem wird ein schwarzes Herrenrad vermisst. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Hinweise geben? Hinweise nimmt die Paderborner Polizei unter 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell