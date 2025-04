Polizei Paderborn

POL-PB: Zigarette löst Balkonbrand aus

Paderborn (ots)

(cr) Eine vermutlich nicht sorgfältig ausgedrückte Zigarette löste am Mittwochabend, 16. April, einen Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses auf dem Eversweg in Paderborn aus. Die Fassade wurde dabei beschädigt.

Gegen 19.30 Uhr drückte der Mieter einer Wohnung im ersten Obergeschoss seine noch glühende Zigarette in einem Aschenbecher auf dem Balkon aus. Er hielt sich in seiner Wohnung auf, als er einen Knall hörte und kurze Zeit später einen hellen Lichtschein auf dem Balkon bemerkte. In der Balkonecke stand ein Müllsack, der sich wenige Zentimeter neben dem Aschenbecher befand, in Flammen. Der 27-Jährige hatte den Brand bereits selbstständig mit Wasser gelöscht, bevor die Feuerwehr eintraf. Die eingesetzten Kräfte stellten eine enorme Hitze an der Fassade fest und mussten diese öffnen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell