Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte brachen am Samstag, zwischen 17:30 Uhr und 21:15 Uhr in eine Doppelhaushälfte in der Käthe-Kollwitz-Straße in Weingarten ein.

Die Täter verschafften sich über eine gewaltsam geöffnete Balkontür Zutritt in das Innere des Hauses und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Einbrecher dabei fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

