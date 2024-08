Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Paderborn (ots)

Am Donnerstagmorgen (1. August) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Paderborn einen Haftbefehl gegen einen 56-Jährigen vollstreckt. Der Spanier hatte die Geldstrafe aus einer Verurteilung des Amtsgerichts Paderborn wegen Erschleichens von Leistungen in fünf Fällen nicht bezahlt. Da er die offene Summe von 900 Euro auch bei der Bundespolizei nicht entrichten konnte, wurde er noch am Morgen in die Justizvollzugsanstalt in Ummeln eingeliefert. Dort hat er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell