BPOL NRW: Fahrraddiebstahl in Köln: 60-Jähriger erstattet Strafanzeige bei der Bundespolizei und stellt mutmaßlichen Täter später eigenhändig

Köln (ots)

Ein 60-jähriger Kölner hat in der Nacht auf den 1. August auf ungewöhnliche Weise für die Aufklärung eines Fahrraddiebstahls gesorgt. Gegen 23:55 Uhr erschien der Mann erstmals in der Wache der Bundespolizeiinspektion Köln, um den Diebstahl seines Fahrrads anzuzeigen. Er hatte sein Rad vor einem Bäcker in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs abgestellt, um sich etwas zu essen zu kaufen. Doch bei seiner Rückkehr war das Fahrrad verschwunden.

Nachdem die Anzeige aufgenommen worden war, verließ der 60-Jährige die Wache, entschlossen, sein Eigentum nicht kampflos aufzugeben. Nur kurze Zeit später betrat er erneut die Dienststelle - dieses Mal jedoch nicht mit leeren Händen: er führte sein zuvor gestohlenes Fahrrad und einen Turnbeutel, den er dem mutmaßlichen Dieb entrissen hatte, mit sich.

Der findige Kölner berichtete den Beamten, dass er in der Nähe des Kölner Doms eine männliche Person mit seinem Fahrrad gesehen hatte. Er sprach den Mann an und forderte ihn auf, ihn zur Polizei zu begleiten. Als der mutmaßliche Täter dieser Aufforderung nicht nachkam, entschloss sich der 60-Jährige kurzerhand, dem Mann seinen mitgeführten Turnbeutel zu entreißen - in der Hoffnung, darin Hinweise auf dessen Identität zu finden.

Die Durchsuchung des Turnbeutels auf der Wache brachte tatsächlich Personalien des 29-jährigen Mannes aus Guinea zutage, der jedoch zunächst nicht auffindbar war. Die Hartnäckigkeit des Geschädigten zahlte sich allerdings erneut aus: Nur kurze Zeit später erschien er ein drittes Mal in der Wache - nun in Begleitung des mutmaßlichen Diebes.

Die Bundespolizisten stellten die Identität des 29-Jährigen zweifelsfrei fest und nahmen ihn umgehend fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest schlug positiv auf Kokain an, woraufhin der Mann medizinisch untersucht wurde. Nach Bestätigung seiner Gewahrsamsfähigkeit überführten die Beamten den Beschuldigten in das polizeiliche Gewahrsam.

Der 29-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls vor einem Richter verantworten. Dank des engagierten Einsatzes des Geschädigten konnte der Fall rasch aufgeklärt werden.

