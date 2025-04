POL-PB: Auto gerät ins Schleudern und fährt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Bad Wünnenberg (ots) - (cr) Am späten Dienstagabend, 15. April, setzten unbekannte Täter an der Kreuzung Schäferstraße und Schulstraße ein Fahrrad in Brand. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 22.15 Uhr entdeckte ein Zeuge das brennende Mountainbike, welches an einem Fahrradständer an einer Bushaltestelle angeschlossen war. Das hintere Kunststoffschutzblech und der Reifen brannten. Der 29-Jährige sah noch zwei, ...

