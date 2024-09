Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Vermisster Schwimmer

Radolfzell (ots)

Am Samstag den 07. September wurden Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber anlässlich eines vermissten Schwimmers ins Radolfzeller Herzenbad alarmiert.

Der Anrufer gab an, mit einem Familienangehörigen im See schwimmen gewesen zu sein. Während er vorzeitig an Land zurückkehrte, wollte der als sehr guter Schwimmer bezeichnete Vermisste noch weiterschwimmen.

Nachdem der Familienangehörige nach zwei Stunden immer noch nicht zurückgekehrt war, wurde über die stationäre Notrufsäule im Herzenbad ein Notruf abgesetzt. Durch den nach wenigen Minuten im Herzenbad eingetroffenen Einsatzleiter der Feuerwehr konnte auf dem See in sehr weiter Entfernung ein Schwimmer ausgemacht werden. Ein kurz danach eingetroffenes Einsatzboot der DLRG wurde über Funk zu diesem Schwimmer gelotst, um zu prüfen, ob es sich um den Vermissten handelt. Dies konnte glücklicherweise bestätigt werden. Der Schwimmer wurde an Land gebracht und der Anrufer bestätigte direkt, dass es sich um seinen vermissten Familienangehörigen handelte.

Auch wenn der hier Vermisste wohl tatsächlich über zwei Stunden geschwommen und demnach ein sehr guter Schwimmer sein muss, appelliert die Feuerwehr, vermisste Schwimmer oder Personen im See zeitnah über den Notruf 112 zu melden, da in diesem Fällen jede Minute zählt und wichtig ist.

