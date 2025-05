Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Meckenbeuren / Brochenzell

Unbekannte brechen in Grundschulen ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in die Grundschulen in Meckenbeuren, Schulstraße, und Brochenzell, Andreas-Hofer-Straße, ein. Die Täter brachen in den Schulen mehrere Türen zu den Klassenzimmern auf und durchsuchten diese. Des Weiteren wurden mehrere Spinte aufgebrochen. Ob und was entwendet wurde konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an und wurden vom Polizeirevier Friedrichshafen übernommen.

