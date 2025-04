Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Bünder beschädigt geparkten Citroen

Bünde (ots)

(jd) Zeugen bemerkten gestern (16.4.) gegen 22.25 Uhr einen VW-Fahrer, der an der Kleiststraße durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Der Mann setzte sein Auto im weiteren Verlauf zurück und beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen, der einem 22-jährigen Bünder gehört. Dann fuhr der Mann sein Fahrzeug wieder ein Stück nach vorne, setzte erneut zurück und prallte ein zweites Mal gegen das geparkte Auto. Als der Fahrer dann seinen VW verließ, zeigte er einen deutlich unsicheren Gang und die Zeugen verständigten die Polizei. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer, bei dem es sich um einen 52-jährigen Bünder handelt, deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell