Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte gehen Baustelle an

Hiddenhausen (ots)

(jd) Der Leiter einer Schule an der Rathausstraße verständigte am Dienstag (15.4.) die Polizei, nachdem er gegen 6.50 Uhr eine Sachbeschädigung festgestellt hat. Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen eine Baustelle auf dem Schulgelände an: Sie entleerten mehrere Teerkanister auf dem Parkplatz, verstopften eine WC-Anlage mit Baumaterialien und beschmierten die Wände im Inneren des Neubaukomplexes mit Farbe. Der Wert der dadurch beschädigten Baumaterialien liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 17.00 Uhr und Mittwochmorgen. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Rathausstraße etwas Auffälliges gesehen haben, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

