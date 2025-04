Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: "RoadPol-Week Speed" - Polizei im Kreis Herford zieht Bilanz

Kreis Herford (ots)

Im Zeitraum vom 07. bis zum 13. April 2025 führte die Polizei europaweit Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung von Geschwindigkeitsübertretungen durch. Auch die Polizei im Kreis Herford beteiligte sich an der Aktion "RoadPol-Week Speed", um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Insgesamt führte die Polizei im Wittekindskreis im Rahmen der Schwerpunktkontrollen 8.657 Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei wurden 291 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Die Messstellen wurden insbesondere an den Örtlichkeiten eingerichtet, die zuvor von Bürgerinnen und Bürgern aufgrund subjektiv wahrgenommener Geschwindigkeitsverstöße gemeldet worden waren. Der Polizei im Kreis Herford ist es ein besonderes Anliegen derartigen Meldungen nachzugehen, um entsprechend zielgerichtete Kontrollen initiieren zu können. Geschwindigkeitsverstöße gehören zu den Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schweren Folgen. Die Polizei wird daher auch in Zukunft präventive und repressive Maßnahmen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu steigern und Verkehrsunfälle zu verhindern.

