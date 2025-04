Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Elektroartikel entwendet

Herford (ots)

(jd) Im Verlauf des Montags (14.4.) schlugen bisher unbekannte Tatverdächtige die Scheibe einer Terrassentür in der Sudetenstraße ein. Auf diesem Wege gelangten sie in das Einfamilienhaus und entwendeten unter anderem eine Smartwatch und ein Tablet. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Unbekannten gingen das Haus während der Abwesenheit des Hauseigentümers zwischen 7.35 und 15.30 Uhr an. Zeugen, die in diesem Zeitraum in der Sudetenstraße etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

