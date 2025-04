Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter entwendet Drogerieartikel - Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos - bitte kreisweit veröffentlichen

Bünde (ots)

(jd) Am 16. Dezember vergangenen Jahres betrat ein bisher unbekannter Mann gegen 18.20 Uhr eine Drogerie an der Bahnhofstraße. Aus der Auslage nahm er verschiedene Drogerieartikel im Wert von über 1.500 Euro an sich. Die Ware steckte er in eine mitgeführte Tasche und verließ dann ohne Bezahlung das Geschäft. Der Mann hat eine kräftige Statur und schwarze Haare. Das Amtsgericht Bielefeld hat jetzt mit einem Beschluss Bilder des Tatverdächtigen aus den Überwachungskameras für die Öffentlichkeit freigegeben. Die Bilder sind im Fahndungsportal unter https://polizei.nrw/fahndung/165193 abrufbar. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die Angaben zu diesen beiden Personen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell