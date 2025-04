Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Geschäft ein - Bargeld und Geldkarten entwendet

Vlotho (ots)

(jd) Der Mitarbeiterin eines Geschäfts an der Langen Straße fiel am Donnerstagmorgen (10.4.) auf, dass in einem Büroraum Schubladen geöffnet waren. Aus dieser fehlten Geldkarten sowie Bargeld. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass bisher unbekannte Tatverdächtige gewaltsam eine Schiebetür öffneten und so das Geschäft betreten konnten. Im Gebäudeinneren entfernten sie dann eine Überwachungskamera, ehe sie das Büro durchsuchten. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr und Donnerstag, 8.45 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Langen Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

