POL-HF: Fiat prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Rödinghausen (ots)

(jd) Am Sonntag (13.4.) fuhr ein 32-jähriger Mann aus Kirchlengern gegen 20.19 Uhr mit seinem Fiat auf der Osnabrücker Straße in Richtung Bünde. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links über die Gegenfahrbahn in einen Graben. Dort prallte das Auto frontal gegen zwei Bäume. Bei dem Unfall wurde der 32-Jährige schwer verletzt. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des hinzugerufenen Rettungsdienstes um den Mann, der zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Osnabrücker Straße gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

