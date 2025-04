Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Falscher Bankmitarbeiter tätigt Abbuchungen - Frau um fünfstellige Summe betrogen

Rödinghausen (ots)

(jd) Eine Frau aus Rödinghausen zeigte in dieser Woche einen Betrug an: Vor einigen Tagen erhielt sie einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Hausbank. Dieser teilte ihr mit, dass sie zum Tätigen ihrer Bankgeschäfte eine neue App installieren müsse. Ihr wurde dann ein entsprechender Link zugeschickt und unter telefonischer Anleitung füllte die Frau entsprechende Daten aus. Nun stellte die Frau fest, dass auf ihrem Konto diverse Bewegungen stattgefunden haben und insgesamt eine Summe im fünfstelligen Bereich abgebucht wurde. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und weist in diesem Zusammenhang auf die Betrugsmasche mit falschen Bankmitarbeitern hin:

- Echte Bankmitarbeiter fragen am Telefon nie nach PINs, TANs, Passwörtern oder dem individuellen Bargeldbestand

- Beenden Sie beim kleinsten Zweifel das Gespräch oder rufen Sie unter einer Ihnen bekannten Nummer Ihre Hausbank an - echte Bankmitarbeiter haben mit so einem Vorgehen kein Problem

- Lassen Sie sich keinesfalls unter Druck setzten und geben Sie unter keinen Umständen persönliche Daten oder gar Geld heraus

- Im Zweifelsfall: Verständigen Sie die Polizei

