Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Enkeltrick - Betrüger fordern hohe fünfstellige Summe

Enger (ots)

(jd) Eine Frau aus Enger erhielt am Montag (7.4.), gegen 12.30 Uhr einen Anruf von einem Unbekannten. Dieser teilte ihr mit, ihr Enkel habe einen Unfall verursacht, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sei. Durch die Zahlung von über 90.000 Euro könne sie verhindern, dass ihr Enkel in Untersuchungshaft genommen wird. Die Frau wurde während des Gesprächs mehrfach unter Druck gesetzt, auch ihr angeblicher Enkel sprach mit ihr am Telefon. Im weiteren Verlauf wurde sie angewiesen, die Kaution in Bielefeld zu übergeben. Die Geschädigte telefonierte daraufhin unter der ihr bekannten Telefonnummer mit ihrer Tochter und der Betrug fiel auf. Die Engeranerin erstattete Anzeige.

Die Polizei Herford rät in diesem Zusammenhang nochmals den Angehörigen oder nahestehenden Personen von älteren Menschen, mit Ihnen über die Methoden der Betrüger zu sprechen und sie so zu sensibilisieren. - Wenn Sie selbst angerufen werden: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Beenden Sie das Gespräch, sobald ihr Gesprächspartner, häufig ein angeblicher Enkel, Geld von Ihnen fordert und lassen Sie sich nicht unter Druck setzten. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn unter einer Ihnen bekannten Nummer zurück. - Übergeben Sie kein Geld an unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell