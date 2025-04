Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Kinderfahrrad - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Die Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten bisher unbekannte Tatverdächtige aus, um gestern (7.4.) im Verlauf des Tages in eine Garage am Alten Postweg einzubrechen. Der oder die Unbekannten gingen das Garagentor gewaltsam mittels eines Werkzeugs an, um es dann öffnen zu können. Aus der Garage entwendeten sie ein schwarzes Kinderfahrrad der Marke Prince, das einen Wert von rund 120 Euro hat. Der Sachschaden am Garagentor liegt ebenfalls im dreistelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen 6.45 und 20.15 Uhr. Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich des Alten Postwegs etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

