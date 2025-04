Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Zwei Männer dem Herforder Gewahrsam zugeführt

Herford (ots)

(jd) Beamte der Kreispolizeibehörde Herford kontrollierten gestern (7.4.), gegen 15.50 Uhr einen Citroen, der von der Herforder Innenstadt kommend in Richtung Löhne fuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass sich im Fahrzeug eine Vielzahl von Drogerieartikeln. Der 25-jährige Autofahrer sowie sein 26-jähriger Beifahrer, die beide über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, machten keine Angaben dazu, woher die Waren stammen. Im Verlauf der Ermittlungen fiel ein eklatanter Fehlbestand der im Citroen aufgefundenen Waren in einem Verbrauchermarkt an der Tribenstraße auf. Nach einer Durchsicht fehlen dort unter anderem Rasierklingen und Zahnbürstenköpfe im Wert von rund 1.200 Euro. Eine erste Sichtung des Videomaterials aus den Überwachungskameras belegt die Annahme, dass das Diebesgut aus dem Geschäft an der Tribenstraße stammt. Beide Personen sind bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten und wurden dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

