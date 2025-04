Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zwei Personen leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Gegen 6.40 Uhr ereignete sich am Dienstag (8.4.) auf der Laarer Straße / Stedefreunder Straße ein Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Herforder fuhr mit seinem Mercedes auf der Stedefreunder Straße in Richtung Diebrocker Straße. Zeitgleich fuhr ein 39-jähriger Bielefelder auf der Laarer Straße in Richtung Herford. Als die Ampel für ihn Grünlicht zeigte, fuhr der Bielefelder in den Kreuzungsbereich ein, dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Herforder, der seinerseits ebenfalls in die Kreuzung einfuhr. Zeugen gaben gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an, dass der 34-jährige Mercedes-Fahrer die Kreuzung querte, obwohl die Ampel für ihn Rotlicht gezeigt hat. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 45.000 Euro.

