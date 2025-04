Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autodiebstahl - Unbekannte entwenden BMW

Herford (ots)

(jd) Ein 57-Jähriger aus Melle erstattete am Montagnachmittag (7.4.) Anzeige bei der Polizei, da sein BMW entwendet worden war. Das Fahrzeug hatte er auf einem Anhänger an der Röntgenstraße abgestellt und den Anhänger mit einem Schloss gesichert. Gestern stellte er dann fest, dass das Auto samt Anhänger entwendet worden war. Nach ersten Ermittlungen hielten sich drei Personen mit ihrem Auto am Sonntagabend an dem BMW-Anhänger-Gespann auf, die dann auf dem Gelände einer nahegelegenen Tankstelle ihr Auto wendeten, um ihr Auto an den ankoppeln zu können. Dann fuhren sie in unbekannte Richtung davon. Eine Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras der Tankstelle dauert noch an, ebenso die Ermittlungen an der Halteranschrift des flüchtigen Pkw. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt, der sich Sonntagabend gegen 18.15 Uhr zugetragen hat, machen können, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

