Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter setzt Baum in Brand - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am vergangenen Freitag (4.4.) meldete sich gegen 17.38 Uhr ein bisher unbekannter, etwa 30 Jahre alter Mann mit einem Kleinkind bei einem Anwohner des Schluchtwegs und bat um eine Flasche Wasser. Dem Anwohner teilte der Unbekannte mit, dass er in einem angrenzenden Waldstück mit Feuer hantiert habe und nun ein Baum brenne, sodass er das Wasser zum Löschen benötigen würde. Der Anwohner verständigte umgehend die Feuerwehr, die sodann einen in Vollbrand stehenden Baum löschte. Währenddessen entfernte sich der Mann, der dunkelblonde Haare und einen Vollbart hat, von der Örtlichkeit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

