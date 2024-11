Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Verletzte nach Schlägerei auf einer Party

Meinerzhagen (ots)

Im Rahmen von Feierlichkeiten kam es in der Nacht zu Sonntag in Valbert zu einer größeren Schlägerei mit mehreren Verletzten. Einsatzkräfte der Polizei wurden um kurz nach 1 Uhr zu der Veranstaltungshalle an der Haaner Straße gerufen. Sie trafen auf eine Vielzahl von Personen. Aufgrund der ersten Angaben wurden unter anderem Einheiten aus dem gesamten märkischen Südkreis zusammengezogen und zeigten massive Präsenz. Die Sachverhaltsklärung gestaltete sich vor Ort zunächst herausfordernd. Schlussendlich soll es nach bisherigen Erkenntnissen zwischen mehreren Gästen zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein. Innerhalb dieser wurden einige Gäste, beim Versuch die Situation zu beruhigen, selbst körperlich angegriffen. Mindestens drei Meinerzhagener (27-59) wurden leicht verletzt. Ein weiteres Opfer musste mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Haupttäter flüchtete vom Tatort. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. (dill)

