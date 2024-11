Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Heimweg mit Hindernissen

Ermittlungen nach Containerbrand

Einbrecher in Werkstatt gehen leer aus

Menden (ots)

Freitagabend, gegen 20 Uhr, brannte an der Stiftstraße, auf dem Containerplatz unterhalb der Hubertushalle, ein Papiercontainer. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Einbrecher verschafften sich in der Nacht zu Freitag gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt an der Fröndenberger Straße. Sie machten zwar keine Beute, hinterließen jedoch Sachschaden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Samstagabend verletzte sich auf der Oberen Heidestraße aus bisher ungeklärter Ursache ein junger Mann aus Hemer (21) schwer bei einem Alleinunfall in seinem VW Touran. Auf Grund der an der Unfallörtlichkeit festgestellten Spuren, wird aktuell davon ausgegangen, dass das Auto nach links von der Fahrbahn abkam und vermutlich gegen einen Baum prallte. Die Schäden am Fahrzeug deuten auf einen möglichen Überschlag des Fahrzeugs hin. Der Unfallfahrer konnte bisher nicht befragt werden. Er wurde notärztlich versorgt und in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Aufgrund des Anfangsverdachts des Drogenkonsums wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die das Fahrverhalten vor dem Unfall oder den Unfall selbst beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Wache Menden unter 02373/9099-0 zu melden. (schaff)

