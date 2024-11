Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wildwechsel mit Folgen

Autofahrerin übersieht Motorrad

Unbekannte brechen in Juweliergeschäft ein

Iserlohn (ots)

Auf der Eileringser Straße kam es am frühen Sonntagabend mutmaßlich zu einer Begegnung zwischen einem E-Bike-Fahrer aus Altena (23) und einem Reh, welche für den Fahrer mit leichten Verletzungen im Krankenhaus endete. Um eine Kollision mit dem Wildtier zu verhindern, sei er nach links ausgewichen und dabei zu Fall gekommen, schilderte der Mann gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme. Ob dies tatsächlich der einzige Grund für den Sturz war, oder auch die nicht geringe Alkoholisierung (über 2 Promille) eine Rolle gespielt hat, bleibt vermutlich ungeklärt. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. (schaff)

Sonntagnachmittag kam es auf der Barbarossastraße zu einem Unfall mit Verletzten. Eine Autofahrerin aus Iserlohn (38) hatte nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen wollen und dabei das entgegenkommende Motorrad eines Unnaers (56) übersehen. Bei dem Frontalzusammenstoß und dem daraus folgenden Sturz wurden der Motorradfahrer und seine Sozia (59) trotz professioneller Motorradkleidung verletzt und mussten ins Krankenhaus. (schaff)

In der Nacht auf Sonntag versuchten unbekannte Täter Schmuck aus einem Juweliergeschäft auf der Wermingser Straße zu entwenden. Sie blieben erfolglos und richteten lediglich Sachschaden an. Eine Zeugin gab an, einen dunklen Pkw und zwei Männer in den frühen Morgenstunden gesehen zu haben, konnte aber weder das Auto, noch die Männer weiter beschreiben. Sollten Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich bei der Polizei in Iserlohn unter: 02371/9199-0. (schaff)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell