Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunkener Mann stört Unfallaufnahme

Sofa brennt auf Spielplatz

Unbekannte stecken Einkaufswagen mit Kleidung an

Lüdenscheid (ots)

Am frühen Sonntagabend wurde eine Unfallaufnahme in Lüdenscheid durch einen stark alkoholisiert wirkenden Mann unvermittelt gestört. Die beiden Beamtinnen befanden sich in ihrem Streifenwagen, um die Personalien der am Unfall beteiligten Autofahrer auszutauschen, als der Mann plötzlich im Bereich der Schlittenbacher Straße auf die Bräuckenstraße trat und so ein anderes Auto zum Abbremsen zwang. Der Passant schlug daraufhin gegen die Scheibe des Autos, dessen Fahrer die Fahrt aber fortsetzte. Scheinbar Streit suchend, widmete sich der Mann den Unfallbeteiligten. Vor einem Mann baute er sich bedrohlich auf und schubste ihn, während der Angegriffene versuchte den pöbelnden Mann auf Abstand zu halten. Erst als der Mann die beiden Beamtinnen bemerkte, ließ er von seinem Gegnüber ab und versuchte sich in Gehrichtung Werdohl zu entfernen. Den Anweisungen der Polizistinnen kam er nur äußerst widerwillig nach und rempelte während der Personenkontrolle auch die Beamtinnen an. Daraufhin brachten die ihn zu Boden und brachten ihn zur Ausnüchterung ins Gewahrsam der Polizeiwache. Er muss sich nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (schaff)

Am Sonntagnachmittag wurde durch unbekannte Jugendliche auf einem Spielplatz an der Werdohler Straße ein altes Sofa in Brand gesetzt. Ein Anwohner sah die vier Täter noch wegrennen. Durch die Flammen wurde ein Elektrohäuschen mit Hochspannungsleitungen beschädigt. Die Feuerwehr konnte löschen, bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und nimmt Hinweise zu den Tätern entgegen: 02351/9099-0. (schaff)

Bislang unbekannte Täter beschmierten Freitagabend ein Trafohaus am Vogelberger Weg mit Graffiti. Dieselben oder möglicherweise auch andere Täter zündeten gegen 22.30 Uhr einen neben dem Trafohaus abgestellten und mit Kleidung befüllten Einkaufswagen an. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung. Eine Zeugin schilderte, dass sich kurz vor Brandentstehung dort ein verdächtiger PKW mit zwei Männern aufgehalten habe, die als Täter in Betracht kommen. Einer trug einen grauen, der andere einen schwarzen Kapuzenpullover. Beide waren schlank und etwa 170-180 cm groß. Sie flüchteten Richtung Kreisverkehr. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Diebe schlugen in der Nacht zu Freitag an der Wiesenstraße die Scheiben zweier Baustellenfahrzeuge ein. Sie entwendeten unter anderem ein Navigationsgerät. Hinweise auf die Täter nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell