Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bünder verliert Kontrolle über sein Fahrzeug - Zwei Personen verletzt

Bünde (ots)

(jd) Anwohner der Werfer Straße hörten gestern (15.4.), gegen 23.50 Uhr einen lauten Knall. Sie gingen daher nach draußen, um nach der Ursache zu sehen und stellten einen Verkehrsunfall fest: Ein 19-jähriger Bünder fuhr mit seinem Toyota in Richtung Werfen. In einem Kurvenbereich verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte dann am linken Fahrbahnrand mit zwei dort geparkten Autos. Dabei handelt es sich um den Ford eines 44-jährigen Bünders sowie den VW eines 31-jährigen Herforders. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford in einen angrenzenden Holzzaun geschoben, wodurch dieser ebenfalls beschädigt wurde. Der Toyota drehte sich sodann um die eigene Achse und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 19-Jährige sowie sein 18-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mittels zweier hinzugerufener Rettungswagen in nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell