Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Bierflasche gedroht - Sperrmüll in Brand gesetzt - Unter Drogen am Steuer

Menden (ots)

Mit einer geborstenen Bierflasche in der Hand soll ein 59-jähriger den Mitarbeiter eines Wohnheimes am Steinhauser Weg bedroht haben. Der Mitarbeiter holte die Polizei. Im Zuge einer Nahbereichsfahndung entdeckten Polizeibeamte den Tatverdächtigen. Er bekam eine Anzeige wegen Bedrohung.

Am Papenbusch brannte am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr ein Haufen Sperrmüll. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Zeuge zog einige Gegenstände an die Seite, um eine Verbreitung des Feuers zu verhindern, und rief Polizei und Feuerwehr. (cris)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag im Kreisverkehr Mendener Straße/Bessemerweg ist der Verdacht entstanden, dass einer der Beteiligten unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Eine 23-jährige Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines 39-jährigen Pkw-Fahrers und fuhr in die Seite seines Fahrzeugs. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei erweckte der 39-Jährige den Eindruck, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Ein Vortest verlief positiv, so dass der Fahrer zur Wache gefahren wurde. Dort nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell