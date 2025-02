Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliert

Hemer (ots)

Am Dienstag kurz nach 15 Uhr wurde die Polizei gerufen, weil eine 32-jährige Frau "belästigt" würde. Als die Polizeibeamten eintrafen, saß die Frau als Mitfahrerin in einem Pkw und zeigte den Beamten den Mittelfinger. Sie bekam eine Anzeige we-gen Beleidigung. Gegen 18 Uhr lief die stark alkoholisierte 32-Jährige an der Urbe-cker Straße entlang, stieß Sperrmüll auf die Straße und warf Mülltonnen auf die Fahrbahn und vor heranfahrende Fahrzeuge. Danach soll sie versucht haben, ge-gen die vorbeifahrenden Wagen zu treten. Die Polizeibeamten nahmen sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. (cris)

