Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen

Schlägerei in Gaststätte

In der Nacht von Freitag auf Samstag geraten in einer Gaststätte in der Hauptstraße mehrere Personen aneinander. Als der 22-jährige Tatverdächtige, ein weitere unbekannter Tatverdächtiger und ein Zeuge die Gaststätte kurz verließ, um sich vor dieser zu beruhigen, schloss der 21-jährige Geschädigte die Tür von innen ab, um weitere Eskalationen zu vermeiden. Als der Geschädigte die Türe fahrlässiger Weise wieder öffnete und den Tatverdächtigen den Zutritt verweigerte, wurde dies vom 22-jährigen Täter sofort mit einem Faustschlag quittiert. Im weiteren Verlauf nahm der bislang unbekannte Täter einen Bierkrug und schlug diesen dem Geschädigten an den Kopf. Dieser zog sich dadurch eine Schnittverletzung am Ohr zu, welche im Anschluss im Krankenhaus versorgt wurde. Als weitere Gäste in die Auseinandersetzung eingriffen um den Geschädigten zu schützen, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell