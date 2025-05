Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu schwerem Verkehrsunfall am 17.05.25 auf der L 301 bei Bad Wurzach (Lkrs. Ravensburg)

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Fahrzeuglenker bedient sein Mobiltelefon und stößt mit Motorradfahrer zusammen

Der 73jährige Lenker eines Pkw Renault fährt am Samstag um die Mittagszeit auf der L 301 von Seibranz in Richtung Baierz. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, wird der Pkw-Lenker kurz nach Seibranz durch die Bedienung seines Mobiltelefons abgelenkt und kommt dadurch vollständig auf die Gegenfahrbahn. Hier kommt es zum Frontalzusammenstoß mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Kraftrad BMW, welches von einem 58jährigen gelenkt wird. Das Kraftrad wird in den Graben geschleudert und der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wird nach erster Versorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden, entsteht ein Schaden von geschätzten 27.000 Euro. Gegen den 73jährigen schließen sich nun strafrechtliche Ermittlungen an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell