Lübeck (ots) - Am Mittwochabend (05.03.2025) kam es in Lübeck - Israelsdorf zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus. Ursächlich war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein in Brand geratener Heizlüfter. Der Bewohner des Hauses verletzte sich bei dem Brand und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 20:00 Uhr gingen bei der Polizei und der Feuerwehr Notrufe über ein Feuer im Germanenweg in Israelsdorf ein. Am ...

