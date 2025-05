Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 18.05.25 aus dem Bodenseekreis.

Bodenseekreis (ots)

Meersburg

Zeugen melden betrunkenen Autofahrer

Mit schwankendem Gang zum Auto gelaufen und weggefahren. Dies meldete am Samstagabend ein Zeuge dem Polizeinotruf. Das Ganze soll sich im Schießstattweg in Markdorf zugetragen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte dazu, dass der betreffende Pkw nebst Fahrer im Stadtgebiet von Markdorf angetroffen und kontrolliert werden konnte. Ein Alkotest ergab bei dem 39jährigen Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von über 2.6 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und eine Sicherheitsleistung einbehalten. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr schließen sich an.

Überlingen

Wohnmobil zieht 11 Kilometer lange Dieselspur

Eine Dieselspur von der B 31 über die L 200 bis nach Rickenbach und von dort weiter bis nach Salem wurde der Polizei am Freitagnachmittag gemeldet. Als Verursacher konnte in Salem ein Wohnmobil festgestellt werden. Der Fahrer hatte nichts von dem Verlust bemerkt. Nach einer Kostenübernahmeerklärung durch ihn, wurde eine Firma mit der Beseitigung der Verunreinigung beauftragt.

Uhldingen-Mühlhofen

Fahrradfahrer stürzt unter Alkoholeinwirkung

Ein 58jähriger Radler stürzte am Samstagabend in der Aachstraße in Uhldingen-Mühlhofen. Ein Alkotest ergab bei ihm einen Wert von über 1.6 Promille. Da er sich leicht verletzte, wurde der Radfahrer im Krankenhaus untersucht, wo auch zeitgleich eine Blutprobe entnommen wurde. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr schließen sich an.

Friedrichshafen

Unbekannte brechen in mehrere Kellerräume ein

In der Zeit von vergangenen Donnerstag bis Samstag wurden in Friedrichshafen in mehrere Kellerräume eingebrochen. Aus einem Kellerraum in der Hofener Straße wurde ein Modellhubschrauber nebst Zubehör im Wert von 4000 Euro entwendet. In der Solarstraße wurden mehrere Kellerräume aufgebrochen und Hygieneartikel entwendet. Ebenso wurden in der Königsberger Straße Kellerräume aufgebrochen und Musik- und Veranstaltungstechnik gestohlen. Es fehlen Mischpulte, Steuergeräte und weiteres Zubehör im Wert von ca. 25 000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (07541/7010) in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Betrunkener Fußgänger schlägt nach Polizeibeamtin

Eine Person auf der B 31 beim Riedlepark wurde am Samstagabend dem Notruf gemeldet. Es sei schon zu einer Beinahekollision mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen. Dort konnte von den Einsatzkräften ein 36jähriger, polizeibekannter Mann festgestellt werden, der regelmäßig betrunken auf der Fahrbahn läuft. Bei dem Versuch ihn von der Fahrbahn zu bringen, schlug er mit der Faust gezielt nach dem Kopf einer Beamtin, die aber reaktionsschnell ausweichen konnte. Der mit fast 2.7 Promille stark alkoholisierte Mann wurde anschließend überwältigt und in eine Spezialklinik verbracht. Weitere Ermittlungen gegen ihn schließen sich an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell