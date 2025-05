Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu Verkehrsunfall am 18.05.25 auf der A 96 bei Leutkirch.

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Ferrari brennt nach Unfall aus

Ein mit zwei Personen besetzter Pkw Ferrari befuhr am Sonntagabend die A 96 in Richtung Memmingen. Vor der Anschlussstelle Leutkirch-Süd überholte er noch mehrere Fahrzeuge, wo seine gefahrene Geschwindigkeit auf deutlich über 200 km/h geschätzt wurde. In diesem Bereich gibt es keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Kurz danach verlor der 36-jährige Lenker des Ferrari infolge der hohen Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der Mittelleitplanke, wurde von dieser nach rechts abgewiesen, schleuderte über alle Fahrspuren in eine an die Autobahn angrenzende Wiese und kam in dieser, ca. 50m von der Autobahn entfernt, zum Stehen. Zuvor durchbrach er noch einen Wildschutzzaun. Es gelang dem Fahrer und dem Beifahrer das demolierte Fahrzeug selbstständig zu verlassen, bevor dieses anfing zu brennen und kurz darauf in Vollbrand stand. Die Feuerwehr Kißlegg war mit 19 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Fahrzeug ab, konnte aber nicht verhindern, dass der Pkw vollständig ausbrannte. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. An dem Ferrari entstand Totalschaden in Höhe von ca. 120 000 Euro. Der Schaden an Schutzplanke und Zaun beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

