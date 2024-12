POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Willroth (ots) - In der Nacht vom 08.12.2024 auf den 09.12.2024 wurde ein in der Dorfstraße in Willroth abgestellter, grüner VW durch unbekannte Täter zerkratzt. Es liegen derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ Polizeiinspektion Straßenhaus Ellinger Straße 1 56587 ...

