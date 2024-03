Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Scheibe beschädigt und geflüchtet

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots)

An einem weißen Fiat, der in der Georg-August-Zinn-Straße abgestellt war, haben bislang Unbekannte in der Nacht zum Freitag (15.3.) eine Scheibe beschädigt. Im Anschluss suchten sie, ohne Beute gemacht zu haben, das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf circa 300 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

