Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brand von grauem Volkswagen

Kriminalpolizei sucht wichtige Zeugen

Darmstadt (ots)

Bereits Ende Januar (31.1.) hat ein grauer Volkswagen auf einem Parkplatz in der Otto-Röhm-Straße, in der Nähe zu einer dortigen Wohnunterkunft, gebrannt. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Maßnahmen haben sich Hinweise auf eine Brandstiftung ergeben. Vor diesem Hintergrund und für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 10 in Darmstadt nach wichtigen Zeugen, die sich in der Nacht zum Mittwoch, dem 31. Januar, gegen 3 Uhr, im dortigen Bereich aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise zum Brand geben können. Diese werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

