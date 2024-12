POL-PDNR: PKW zerkratzt

Brachbach (ots) - Am Montag, den 09.12.2024 kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Karl-Dresler Straße 14 in 57555 Brachbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich ist hier jemand beim Rangieren mit einem LKW ober Baufahrzeug gegen den Gartenzaun des Anwesens gestoßen, hat diesen beschädigt und sich dann nicht bei dem Eigentümer gemeldet. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der ...

