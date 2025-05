Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Alkoholisierter landet in Gewahrsam und muss mit Anzeigen rechnen

Ein stark Alkoholisierter, der am späten Sonntagnachmittag im Bereich der Alten Steige für einen Einsatz des Rettungsdiensts gesorgt hat, musste die Nacht schließlich in einer Arrestzelle des Polizeireviers Sigmaringen verbringen. Anwohner hatten den Rettungsdienst verständigt, da der offensichtlich stark betrunkene 48-Jährige mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten auf einer Wiese lag. Gegenüber den Helfern zeigte sich der Mann jedoch nicht dankbar: Er versuchte die Rettungskräfte zu treten und zu schlagen. Eine Polizeistreife nahm den renitenten 48-Jährigen schließlich in Gewahrsam. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann aggressiv, versuchte zu Treten und wollte diesen Kopfstöße verpassen. Aufgrund seines Verhaltens und übelsten Beleidigungen, die er aussprach, muss der Alkoholisierte mit Strafanzeigen rechnen. Zudem erwarten ihn die Gebühren der Übernachtung in der Zelle.

Sigmaringen

Fahrbahn verunreinigt - Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen nach einem Autounfall auf der L 277 zwischen Sigmaringen und Gutenstein in der Nacht von Sonntag auf Montag. Gegen 1.20 Uhr geriet ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer in einem Kurvenbereich kurz nach einem Tunnel mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Der Wagen wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der 25-Jährige kam nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise ohne Verletzungen davon. Da die Fahrbahn an der Unfallstelle stark durch Splitt und lose Steine verunreinigt war, gehen die Beamten davon aus, dass bereits zuvor ein Autofahrer in das Bankett geraten war und sich anschließend nicht um die Reinigung der Fahrbahn gekümmert hat. Das Polizeirevier Sigmaringen erbittet sich im Zuge der Unfallermittlungen unter Tel. 07571/104-0 Hinweise auf den noch unbekannten Verkehrsteilnehmer, der das Bankett aufgewirbelt und die Verunreinigung hinterlassen hat.

Bad Saulgau

Stein gegen Fenster geworfen

Unbekannte haben am Sonntagabend kurz nach 21.15 Uhr an einem Privathaus in der Wallstraße einen Stein gegen ein Fenster geworfen und dabei Sachschaden angerichtet. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat nach der offensichtlich mutwilligen Tat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt Hinweise von möglichen Zeugen oder aufmerksamen Anwohnern unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

