POL-NE: Mutmaßlich Alkoholisierter Radfahrer prallt gegen Bordstein

Grevenbroich (ots) - Am Sonntag (11.05.) kam es in Grevenbroich gegen 12:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mann aus Korschenbroich befuhr die Vollrather Höhe mit seinem Rennrad bergaufwärts, verlor plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist ein medizinischer Notfall wahrscheinlich. Das ...

