Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei und Kreispolizeibehörde in Dormagen und Grevenbroich

Dormagen / Grevenbroich (ots)

Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Kreis Neuss ist der Polizei ein wichtiges Anliegen.

Um diese auch in den Bahnhöfen und deren Umfeld zu gewährleisten, führen Bundespolizei und Kreispolizeibehörde regelmäßig gemeinsame Schwerpunkteinsätze durch.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wurden am Donnerstag (08.05.) die Bahnhöfe und deren Umfeld in Dormagen und Grevenbroich ins Auge gefasst. Die gemeinsamen Streifen und Kontrollen fanden bei den Bürgerinnen und Bürgern guten Anklang, sodass es in persönlichen Gesprächen viele positive Rückmeldungen gab. Zusätzlich wurden mehrere Personen kontrolliert und Erkenntnisse gewonnen, einige Platzverweise wurden ausgesprochen. Eine Person, ein 23-Jähriger Mann aus Kerpen, führte am Bahnhof Grevenbroich ein Einhandmesser mit sich. Dieses wurde aus gefahrenabwehrenden Gründen sichergestellt. Er und seine beiden 27-jährigen Begleiter erhielten einen Platzverweis.

Die gemeinsamen Kontrollen werden auch in Zukunft fortgesetzt. Für noch mehr Sicherheit in und an den Bahnhöfen im Kreisgebiet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell