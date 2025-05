POL-NE: Diebe stehlen blauen VW Golf Kombi

Neuss (ots) - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 in Neuss suchen ein flüchtigen Unfallverursacher und Zeugen. Die Polizei wurde am Donnerstag (08.05.) gegen 10:45 Uhr zur Einsteinstraße in Neuss gerufen. Mehrere geparkte Fahrzeuge seien beschädigt worden. Vor Ort konnten die Ordnungshüter nach ersten Erkenntnissen drei beschädigte Fahrzeug mit einem geschätzten Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe ...

