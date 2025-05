Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 in Neuss suchen ein flüchtigen Unfallverursacher und Zeugen.

Die Polizei wurde am Donnerstag (08.05.) gegen 10:45 Uhr zur Einsteinstraße in Neuss gerufen. Mehrere geparkte Fahrzeuge seien beschädigt worden. Vor Ort konnten die Ordnungshüter nach ersten Erkenntnissen drei beschädigte Fahrzeug mit einem geschätzten Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe feststellen. Offenbar war ein Lkw durch die Straße gefahren und hat die am Rand abgestellten Fahrzeuge beschädigt. Trotz einer eingeleiteten Fahndung konnte ein Verursacher bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Daher suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise geben können. Diese nimmt die Polizei unter der 02131 3000 entgegen.

Egal ob mit dem Auto oder dem Fahrrad: Die "Fahrerflucht", genauer das "unerlaubte Entfernen vom Unfallort", ist kein Kavaliersdelikt. Wer an einem Unfall beteiligt ist, ist verpflichtet, den übrigen Personen seine Kontaktdaten auszuhändigen. Am besten sollte die Polizei verständigt werden, damit alle Beteiligten auf der sicheren Seite sind. Wer gegen dieses Gesetz verstößt, muss mit Fahrverbot, Geld- oder sogar Freiheitsstrafe rechnen.

