Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 26-Jähriger von Gruppe angegriffen und ausgeraubt

Neuss (ots)

Am Mittwoch (7.5.) wurde die Polizei gegen 12:45 Uhr zu einem Fall schwerer Körperverletzung im Neusser Stadtteil Vogelsang gerufen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 26-Jährigen türkischer Herkunft mit einer Gruppe in einen Streit geraten, soll sich danach aber entfernt haben. An der Böcklerstraße sollen ihm die fünf Personen anschließend aufgelauert und den 26-Jährigen angegriffen haben. Dabei stürzte er und wurde am Boden weiterhin geschlagen und getreten, außerdem wurde ein Mobiltelefon entwendet. Letzteres wurde im Verlauf der Fahndungen in einem Grünstreifen gefunden. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Drei Tatverdächtige im Alter zwischen 20 und 22 Jahren wurden bei der Fahndung im Nahbereich angetroffen, auf eine Polizeiwache gebracht und vorläufig festgenommen. Sie alle sind wegen ähnlicher Vergehen vorbestraft. Nach den weiteren Beteiligten fahndet das Kriminalkommissariat 21.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell