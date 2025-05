Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe machen sich an motorisierten Zweirädern zu schaffen

Neuss (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Montag (05.05.), 18:00 Uhr, bis Dienstag (06.05.), 07:00 Uhr, ein rotes Kleinkraftrad der Marke Fantic Motor gestohlen. Die Enduro mit der Typenbezeichnung 125 Motard war an der Einsteinstraße abgestellt und hatte zur Tatzeit das Kennzeichen NE-GC 97.

Ein Kleinkraftrad der Marke Suzuki entwendeten Diebe in der Zeit von Montag (05.05.), 23:30 Uhr, bis Dienstag (06.05.), 06:40 Uhr, an der Weckhovener Straße. Den Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 275 CHS fand ein Spaziergänger am Morgen auf einem Feldweg an der Hoistener Straße auf. Das Fahrzeug lag leicht beschädigt in einem Gebüsch.

Verschwunden blieb dagegen bislang ein Elektrokleinstfahrzeug. Langfinger hatten den E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 149 JCO am Dienstag (06.05.), in der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr, vor dem Rheinpark-Center an der Breslauer Straße erbeutet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Wie Fahrzeugbesitzer ihr Zweirad vor Diebstahl sichern oder ihr Kraftfahrzeug vor einem Aufbruch schützen können, erklärt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell