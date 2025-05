Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Grevenbroich (ots)

Über eine Kamera konnte am Dienstag (06.05.), gegen 10:50 Uhr, eine Hausbewohnerin erkennen, wie zwei unbekannte Männer versuchten, eine Terassentür sowie ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Reiherbusch" in Grevenbroich aufzuhebeln.

Die Personen seien circa 25 bis 35 Jahre alt, haben eine schlanke Statur und trugen einen Vollbart sowie grüne Gartenhandschuhe. Einer der Unbekannten soll eine schwarze Basecap mit einem "Puma" Label und einen schwarzen Jogginganzug von der Marke "Jordans" mit Paris-Aufdruck getragen haben. Die andere Person soll eine schwarze Basecap mit weißem Label und einen schwarzen Pullover mit einem weißen Aufdruck der Marke "Guess" sowie eine schwarze Jeanshose getragen haben. Eine Zeugin beobachtete, wie ein blauer Pkw sich mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung "Auf der Metzenheide" entfernte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Entsprechende Hinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 gemeldet werden.

Zudem weist die Polizei Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Häusern auf ihr kostenloses Beratungsangebot hin. Die Experten geben vor Ort Tipps und Hinweise, wie ein Objekt sinnvoll und effizient gegen unerlaubtes Eindringen gesichert werden kann. Ein Termin kann ebenfalls unter der 02131 3000 vereinbart werden.

